Где больше всего выявили зараженных коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперштабе опубликовали информацию о том, в каких городах и сколько человек заразились коронавирусом в Кузбассе. На 13 сентября Кемерово стал лидером по количеству новых случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в Кемерове подтвердился коронавирус у 14 человек. В Новокузнецке у 13 человек выявили коронавирусную инфекцию. Следующими городами по количеству новых случаев заражения стали Белово и Анжеро-Судженск. В каждом из них за прошедшие сутки коронавирус диагностировали 12 людям.

Всего за сутки на территории Кемеровской области выявили 105 новых пациентов с коронавирусом. На данный момент с начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 694 случая коронавируса. В больницах продолжают лечиться 1965 человек, 67 скончались.

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