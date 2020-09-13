В каких городах Кузбасса выявили 105 новых случаев коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны территории Кузбасса, на которых выявили 105 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки больше всего заболевших обнаружили в Кемерове.

- В Кемерове 14 заболевших, в Новокузнецке - 13, по 12 в Анжеро-Судженске и Белове, в Прокопьевске - 10, в Ленинске-Кузнецком девять, по четыре в Междуреченске, Осинниках и Беловском МР, по трое в Полысаеве, Кемеровском МО и Мариинском МР, по двое в Калтане, Киселевске, Крапивинском МО, Прокопьевском МР, Топкинском МО, по одному в Ленинск-Кузнецком МО, Тисульском МР, Чебулинском МО и Яйском МР, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемиии в Кемеровской области зарегистрировали 7 694 случая коронавируса. В настоящее время 1 965 человек остаются в больницах, а 5 662 выздоровели. Также умерли 67 человек, у которых диагностировали коронавирус.

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