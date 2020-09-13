Завершились поиски без вести пропавшего 31-летнего кемеровчанина Фото: Артем КИЛЬКИН

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» сообщили о том, что завершились поиски без вести пропавшего 31-летнего кемеровчанина. Последний раз он выходил на связь с родными и близкими 2 сентября.

На протяжении нескольких дней родственники, полиция и волонтеры разыскивали мужчину. Днем 12 сентября в соцсетях волонтеры рассказали о том, что мужчина погиб.

- Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего! -написали волонтеры.

Обстоятельства, при которых было обнаружено тело мужчины, не сообщаются. Также не говорится и о том, почему погиб кемеровчанин.