Около 10 миллионов рублей потратят на охрану Парка Ангелов в Кемерове Фото: Лариса МАРУЦАК

Почти 10 миллионов рублей планируется потратить на охрану Парка Ангелов в Кемерове. Администрация города объявила электронный аукцион на оказание таких услуг по охране.

Документы появились на Едином портале госзакупок. В них сказано, что начальная цена контракта составляет 9 635 400 рублей. Средства на охрану выделят из городского бюджета. Отмечается, что у исполнителя должна быть действующая лицензия на оказание охранных услуг. Ему также нужно будет обеспечивать общественную безопасность.

По контракту срок оказания услуг следующий: с 1 февраля по 30 ноября 2021 года включительно. Заявки на аукцион принимают до 18 сентября. И 22 сентября состоится аукцион.