Какая погода будет в понедельник в Кубассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какая погода будет в понедельник в Кузбассе. Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз на 14 сентября.

В ночь на 14 сентября на территории Кемеровской области будут заморозки: столбики термометров опустятся до 0...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. В этот день не ожидается осадков, но местами могут быть туманы. Ветер заглянет в область с юго-востока. Его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В Кемерове ночью температура воздуха составит +2...+4 градусов. Днём потеплеет до +18...+20 градусов.