Мотоциклист разбился насмерть в Новокузнецке

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В Новокузнецке произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Погибшему водителю было 36 лет.

В ГИБДД Кузбасса рассказали, что авария произошла 13 сентября около 11:40 на улице 40 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada-211540, двигаясь со стороны улицы Автотранспортной в направлении улицы Ярославской, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha XJR1200, двигавшемуся во встречном направлении прямо. В результате они столкнулись. Мотоциклист упал с транспортного средства, а мотоцикл врезался в встречный автомобиль Kia Rio.

Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики погрузили его в машину скорой помощи, однако его не успели доставить в больницу. Он умер на месте ДТП.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Решение в соответствии с законодательством будет принято по результатам проверки.