В Кемерове столкнулись два автомобиля. Фото: Сергей Морозов

В Кемерове в воскресенье, 13 сентября, случилась авария. Поздно вечером столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло на проспекте Ленина, на пешеходном переходе рядом с остановкой «Энергосбыт». Фотографии с места происшествия прислал читатель газеты.

На кадрах видно, что у одной из машин сильно поврежден бампер. Также очевидцы уточняют, что на месте аварии работали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Однако пока остается неизвестным, есть ли пострадавшие в этом ДТП и что стало причиной произошедшего. Информация в данный момент уточняется.