Сирены в городе: новокузнечан призывают к спокойствию Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Очередная проверка сирен оповещения в скором времени будет проходить в Новокузнецке. Горожан призывают сохранять спокойствие.

В течение двух дней в Новокузнецке будет проводиться плановая проверка системы оповещения. При этом в разные дни – в разных районах города. Так, по данным Управления по защите населения и территории города Новокузнецка на 16 сентября назначена проверка систем оповещения в Центральном, Кузнейком, Куйбышевском районе. Здесь сигналы тревоги будут включать с 10.00 до 14.00.

17 сентября сирены будут выть еще в двух районах Новокузнецка – Заводском и Новоильинском. Время начала и окончания проверки систем оповещения – то же самое: с 10.00 до 14.00.

- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе управления.