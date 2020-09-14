Будущую маму и ее неродившегося малыша спасли кузбасские врачи. ФОТО: пресс-служба Министерства здравоохранения Кузбасса

Сложная высокотехнологичная операция потребовалась одной из жительниц Кузбасса. Во время обследования у нее обнаружили опухоль, но ждать рождения малыша, чтобы начать лечение, возможности не было.

Молодая жительница Кузбасса обратилась к врачу: у нее сильно болела спина. Женщина была беременной, однако боли с этим не были связаны. Обследование показало: одна из почек поражена опухолью. Перед врачами встала сложная задача: сохранить жизнь и здоровье как будущей мамы, так и ее еще неродившегося малыша. После консилиума

- Подобные случаи в нашей практике встречаются крайне редко. Как лечить пациентку, нам пришлось решать коллегиально, на консилиуме с гинекологами.. Откладывать операцию до окончания беременности было рискованно. Если ждать еще три месяца, то к моменту родов мы могли получить осложнения с множеством метастаз. Мы решили прооперировать женщину сейчас, - рассказал Александр Соловьев, заведующий урологическим отделением Кузбасской клинической больницы имени Беляева.

Хирурги провели высокотехнологичную операцию и с ювелирной точностью удалили только пораженную опухолью часть почки. Пациентка уже выписана из больницы и под пристальным наблюдением специалистов готовится к рождению малыша.