Машина с двумя детьми врезалась в опору ЛЭП в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Два несовершеннолетних пассажира пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль, в котором они находились, врезался в линию электропередачи.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Белинского в Анжеро-Судженске. Здесь водитель автомобиля Nissan Qashqai решил обогнать едущий перед ним автомобиль ВАЗ-21140. В это же время отечественный автомобиль начал выполнять поворот налево. Машины столкнулись, иномарка вылетела с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека: водитель автомобиля «Ниссан», мужчина 50 лет, два его несовершеннолетних пассажира, мальчики 12 и 13 лет, а также водитель ВАЗа, мужчина 39 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, а затем будет принято решение в соответствии с законодательством.

Также в Госавтоинспекции напомнили о том, что во время движения все его участники должны быть внимательными, соблюдать ПДД.