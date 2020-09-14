Три пациента c коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом. За сутки в регионе скончались еще три человека.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались еще трое кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус. На утро 14 сентября число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 70 человек.

- У женщины 1954 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина 1954 года рождения из Калтана также скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1939 года рождения из Мысков умер также от двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусом, - сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе зафиксированы 7809 случаев заболевания коронавирусом. О последних 115 новых заболевших стало известно на утро 14 сентября.