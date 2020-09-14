В Кузбассе выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе на утро 14 сентября коронавирус выявлен еще у 115 человек. Об этом сообщает оперативный штаб области.

На сегодняшний день по области за все месяцы заболели 7809 человек. Также стало известно, что 37 пациентов выписаны - их тесты показали отрицательные результаты. Всего от коронавируса вылечились с начала пандемии 5699 человек.

К сожалению, выросло число умерших. За минувшие сутки скончались еще три пациента. У женщины 1954 года рождения из Новокузнецка и у мужчины 1939 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1954 года рождения из Калтана двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

- В инфекционных больницах Кузбасса находятся 2040 больных коронавирусом, - сообщили в штабе - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1906 человек.