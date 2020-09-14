В Кемерове снова больше всего заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 115 человек заболели коронавирусом в Кузбассе. При этом почти треть из них проживают в областном центре, а вот в Новокузнецке за сутки не зафиксировано ни одного нового случая.

По данным оперативного штаба, в Кемерове на утро 14 сентября зафиксировано наибольшее из всех территорий число заболевших коронавирусом: 43 человека. Еще трое новых заболевших являются жителями Кемеровского муниципального района. общее число заболевших составило 1924 и 130 человек соответственно.

В Ленинске-Кузнецком - 12 человек, у которых выявили COVID-19, общее число заболевших достигло 198 человек.

В Междуреченске врачи диагностировали коронавирус еще у 11 человек. С начала пандемии здесь выявили 102 таких пациента.

В Киселевске и Прокопьевске по восемь новых заболевших, а в Таштагольском районе - шестеро. Еще четыре новых случая COVID-19 зафиксировали в Мысках.

В Осинниках и Мариинском городском районе - по три новых заболевших. В Белове и Беловском муниципальном районе - по два.

Также по два человека, у которых диагностировали коронавирус, проживают в Березовском, Полысаеве, Тяжинском и Чебулинском муниципальных округах.

По одному новому пациенту с коронавирусом попали в больницы из Топкинского и Яйского муниципальных округов.

Напомним, всего в Кузбассе на утро 14 сентября зарегистрировано 7809 случаев коронавирусной инфекции среди жителей региона.