Когда в квартирах кемеровчан включат отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом начале отопительного сезона в Кемерове тепло стали подавать в социально значимые объекты. Теперь же к подключению готовят и многоквартирные дома.

Как сообщает администрация Кемерова, уже 15 сентября тепло придет в многоквартирные дома города. Сначала станут горячими батареи в микрорайонах Южный, РТС, Предзаводской; в Рудничном и Кировском районах. В этот же день включат отопление на ФПК, в жилых районах Кедровка, Промышленновский, Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна. Дадут тепло на Верхнем бульваре в Ленинском районе и в домах на Притомской набережной, улице Мичурина, проспектах Ленина, Кузнецком и Притомском.

На 16 сентября запланировано включение систем отопления в заискитимской части города: Центральный и Ленинский районы.

- В период подачи тепла горожанам следует проверить исправность приборов отопления в своих квартирах, - напомнили в пресс-службе администрации города Кемерово. - При возникновении вопросов, связанных с частичным отсутствием отопления в квартире, первоначально необходимо обратиться в свою эксплуатирующую организацию.

Телефоны горячей линии по вопросам теплоснабжения:

- Центральный район - 75-66-67;

- Ленинский район - 51-84-33;

- Заводский район - 75-28-50;

- Рудничный район - 64-15-72;

Кировский район - 25-55-76; 25-55-59;

- жилые районы Ягуновский, Пионер - 32-13-33; 32-10-71;

- жилые районы Кедровка, Промышленновский - 69-24-84;

- жилой район Лесная Поляна - 77-39-12, 77-39-33.

Также горожане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» - 31-23-32 или в Кемеровскую службу спасения - 77-05-05.