Искусственный интеллект от Россельхозбанка и Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят

Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково – компанией Connectome.ai - выводит на рынок систему с искусственным интеллектом, которая поможет фермерам контролировать рождение телят. Сегодня этот процесс требует непрерывного наблюдения со стороны фермеров. Разработка при помощи компьютерного зрения в режиме реального времени отслеживает процесс и оповещает сотрудников, что высвобождает рабочее время для выполнения других задач, а также помогает не терять потенциал здоровья животных. Она входит в состав экосистемы цифровых сервисов «Свое Фермерство», которую развивает Россельхозбанк.

Система «Animal Care: Calving» отслеживает состояние животного от начала родовой деятельности, фиксирует и сохраняет в базе данных все ключевые события, а также оповещает персонал об изменении статуса при помощи смс. Кроме того, система позволяет удаленно наблюдать за поведением и состоянием животных в режиме онлайн.

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