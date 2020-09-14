Мужчину с женскими именами разыскивают в Кузбассе

Мужчину с двумя женскими именами разыскивают в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе идут поиски 48-летнего местного жителя. Среди особых примет - татуировки с женскими именами.

Вот уже три месяца как в Кузбассе разыскивают 48-летнего Александра Дичева, жителя поселка Лебедянка. Днем 15 июня 2020 года он ушел из дома и с тех пор не выходил на связь, о его судьбе ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 180-185 сантиметров, волос темно-русый, сильная сутулость.

Особые приметы: на кистях обеих рук татуировки - женские имена.

Был одет: синие кеды, синие джинсы, черная матерчатая куртка.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8 (384-53) 6-46-45 либо 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется!