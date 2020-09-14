Поиски пропавшего в Кузбассе 16-летнего подростка закончились в Рязани Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе поиски 16-летнего подростка завершились в Рязани. Мальчик ушел из дома еще в начале августа.

О пропаже сына полицейским сообщила жительница Березовского. По словам женщины, подросток просил дать ему денег на поездку в Санкт-Петербург, однако она не восприняла его слова всерьез. А на следующий день школьник пропал.

Поиски пропавшего начались сразу, ориентировки кузбасские полицейские разослали коллегам по всей стране.

- В результате сотрудники Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте обнаружили пропавшего подростка на территории вокзала Рязани, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как выяснилось, подросток попросил своего 19-летнего соседа взять его с собой путешествовать по стране и так и оказался в Рязани. Сотрудники местной полиции передали информацию о школьнике своим коллегам в Березовском. Сейчас юный беглец возвращен родителям, противоправных действий во время поездки в отношении него не совершалось. С подростком и его матерью полицейские провели профилактическую беседу.