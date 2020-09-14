Среда будет самым теплым днем на неделе в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Самым теплым днем будет среда.

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, во вторник в регионе ожидается +17…+22 градуса. Тепло придет на смету ночным заморозкам до -2 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров. Осадков не ожидается, а вот ночью и утром местами будет наблюдаться туманы.

В среду, 16 сентября, ночью столбики термометра покажут +4…+9 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, но усиливаться не будет. Ночью будет сухо, зато днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В четверг ночью температура наружного воздуха составит +9…+14, местами +4…+9 градусов. Днем она будет находиться в отметках +18…+23 градуса. Юго-западный ветер будет усиливаться местами до 23 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В пятницу, 18 сентября, ночью по области ожидается +6…+11 градусов, днем +14…+19. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, ночью усиливаясь до 15 метров, а днем до 12. Ночью по всей территории небольшие местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди.