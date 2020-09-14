В Кемерове осудили водителя-наркомана за смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове вынесен приговор водителю, который совершил смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения. У погибшего в аварии мужчины остался малолетний сын.

На скамье подсудимых оказался 23-летний житель Полысаева, который 16 марта этого года устроил аварию на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. Будучи за рулем автомобиля Audi A4, он наехал на иномарку Ford Mondeo, которая притормозила на красный свет на перекрестке. В результате 31-летний водитель пострадавшего автомобиля скончался на месте от полученных травм. Виновник с места происшествия скрылся, правда потом вернулся.

-По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент ДТП автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения - в его организме обнаружен амфетамин. Инспекторы ГИБДД составили на задержанного 5 административных протоколов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд приговорил полысаевца к семи годам в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить вдове и малолетнему сыну погибшего три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.