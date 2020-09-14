Полиция проводит проверку по факту нападения пациента на врача в Новокузнецке Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новокузнецке полиция проводит проверку по факту нападения одного из пациентов на врача. Инцидент произошел в больнице на улице Кутузова.

Как рассказали в полиции, в отдел обратился с заявлением врач частной медицинской клиники и сообщил, что его ударил один из посетителей.

- На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал дебошира и вскоре передал его сотрудникам полиции.

Предварительно установлено, что у 27-летнего пациента клиники произошел конфликт с медперсоналом из-за рецепта на медикаменты, в выдаче которого ему было отказано, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате мужчина устроил потасовку и ударил 35-летнего врача. По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.