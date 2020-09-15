Поддельные носки продавали жителям кузбасского города Фото: Кирилл ЧАЩИН

Мечтали о брендовых вещах, но нарвались на подделку жители города Прокопьевск. Теперь один из местных жителей пойдет под суд за незаконную торговлю.

Представитель одной из фирм, занимающейся производством спортивной одежды после очередной проверки магазинов в Прокопьевске обнаружил, что не все предприниматели чисты не руку. В одном из магазинчиков он обнаружил носки, якобы выпущенные под и брендом и сообщил об этом в полицию.

Сотрудники полиции действительно обнаружили и изъяли 51 пару носков с логотипом известной фирмы. Однако исследование лишь подтвердила слова представителя фирмы: носки оказались подделкой.

- В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили протокол о производство в целях сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкция статьи предусматривает наложения штрафа до 50 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.