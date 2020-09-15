На проспекте Металлургов в Новокузнецке начали устранять дефекты Фото: Екатерина РОМАНОВА

После бурной критики со стороны автомобилистов на центральном проспекте Новокузнецка начали устранять дефекты. Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провел рабочий штаб с подрядчиком, который занимался ремонтом проспекта Металлургов. Все замечания по качеству дорожного покрытия были приняты, и исправлять дефекты строители начали уже с 14 сентября.

- С Пионерского до Кирова, две крайние полосы будут переделаны согласно проекту, - отметил глава города Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.

Одновременно с этим строители продолжают работы на мосту через реку Абу. Здесь уже провели полный ремонт теплового узла, заменили магистрали и технологическое оборудование. Также рабочие готовятся укладывать асфальт на мосту.