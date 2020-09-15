Поиски пропавшего при обрушении на шахте Кузбасса горняка прекращены Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе прекращены поиски горняка, пропавшего при обрушении на шахте.

Спасатели прекратили поиски шахтера, который перестал выходить на связь после обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая» в Беловском районе в Кузбассе. Об этом стало известно утром во вторник, 15 сентября.

- Тело погибшего было найдено горноспасателями и поднято на поверхность, - сообщает осведомленный источник.

Напомним, ЧП на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло рано утром 14 сентября. Здесь случился внезапный выброс газа и угля. В момент обрушения под землей находились 95 человек, 93 из них сумели подняться на поверхность самостоятельно. Тело 37-летнего проходчика было обнаружено вскоре после обрушения, а о судьбе 53-летнего машиниста горно-выемочных машин не было известно до утра 15 сентября.

Расследованием ЧП занимаются следственное управление СК РФ по Кемеровской области, областная прокуратура, Ростехнадзор. Работа по пласту № 5 временно приостановлена, остальные участки работают в прежнем режиме.

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