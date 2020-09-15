Мужчина и ребенок попали под колеса автомобиля в Кемерове Фото: Иван ВИСЛОВ

Два пешехода получили травмы на одной из дорог в Прокопьевске. Обоим потребовалась медицинская помощь.

Днем 14 сентября, около 11.50, два пешехода решили перейти дорогу на улице Советов, что в Прокопьевске. 66-летний мужчина и 11-летний мальчик ступили на проезжую часть - на нерегулируемом пешеходном переходе. И тут неожиданно появился автомобиль.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona при повороте направо с улицы Ноградской на улицу Советов совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Оба пешехода получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

Отметим также, что с начала года к ответственности привлекли почти 22,5 тысячи водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам, велосипедистам и другим участникам движения.