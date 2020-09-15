В Кемерове начали подавать тепло в жилые дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кемерове началась подача тепла в многоквартирные жилые дома. Она будет проходить в два этапа - 15 и 16 сентября.

Как рассказали в администрации города, первыми будут подключены микрорайоны Южный, РТС и Предзаводской; Рудничный и Кировский районы; жилые районы Кедровка, Промышленновский, Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна. В Ленинском районе тепло начнут получать многоквартирные дома, относящиеся к ЖК «Верхний бульвар». В Центральном районе - дома по Притомской набережной - улице Мичурина - проспекту Ленина - проспекту Кузнецкому - проспекту Притомскому в границах: квартал 7б до улицы 2-я Заречная.

Следующий этап - 16 сентября - включение систем отопления в заискитимской части города: Центральный район (улица Соборная - проспект Октябрьский - проспект Московский - улица Волгоградская - улица Сибиряков-Гвардейцев); Ленинский район.

- В период подачи тепла горожанам следует проверить исправность приборов отопления в своих квартирах, - отметили в мэрии. - Обращаем внимание, что при возникновении вопросов, связанных с частичным отсутствием отопления в квартире, первоначально необходимо обратиться в свою эксплуатирующую организацию.

Кроме этого, во всех районах города работают горячие линии по вопросам теплоснабжения:

- Центральный район - (384-2) 75-66-67;

- Ленинский район - (384-2) 51-84-33;

- Заводский район - (384-2) 75-28-50;

- Рудничный район - (384-2) 64-15-72;

- Кировский район - (384-2) 25-55-76, 25-55-59;

-ж. р. Ягуновский, Пионер - (384-2) 32-13-33, 32-10-71;

-ж. р. Кедровка, Промышленновский - (384-2) 69-24-84;

-ж. р. Лесная Поляна - (384-2) 77-39-12, 77-39-33.

Также горожане могут обратиться: в МБУ «Жилкомцентр» - (384-2) 31-23-32, в Кемеровскую службу спасения - (384-2) 77-05-05.