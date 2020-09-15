Россельхозбанк назвал наиболее перспективные сегменты для развития органического сельского хозяйства

«Очевидно, что между долей «органики» на рынке продовольствия и ВВП на душу населения прослеживается определенная корреляция. Чем быстрее будет расти экономика, тем быстрее будет расти рынок органической продукции», - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ускорению роста потребления органической продукции могут способствовать эффект низкой базы, а также вступление в силу с 1 января этого года закона об органической продукции, разработанного Минсельхозом России. Документ определил принципы ее производства в России и легализовал использование соответствующей маркировки.

«Российский рынок органической продукции находится в самом начале своего развития. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), доля органической продукции на продовольственном рынке России составляет около 0,1 процента - при объеме продаж органической продукции порядка 10 миллиардов рублей и общей емкости рынка продуктов питания порядка 10 триллионов рублей», - поясняет Андрей Дальнов.

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