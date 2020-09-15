В Кузбассе поезд раздробил руку молодому мужчине Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе молодому мужчине поезд раздробил руку. К сожалению, конечность сохранить полностью не удалось - хирурги удалили несколько фаланг пальцев.

Несчастный случай произошел в Ленинске-Кузнецком, на участке железной дороги в черте города. 27-летний местный житель шел в опасной близости от путей и не заметил приближавшегося грузового поезда. Машинист подавал прохожему звуковые сигналы, но тот на них никак не реагировал, в результате избежать наезда не удалось.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, также у него оказалась размозжена рука. Мужчину доставили в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, где медики ампутировали несколько фаланг пальцев. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии.

- В ходе установления обстоятельств произошедшего сотрудники транспортной полиции выяснили, что основной причиной травмирования гражданина стало алкогольное опьянение, - рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД.

В ведомстве добавили, что с начала года в зоне оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России подвижным составом травмировано 14 человек, девять из них погибли.