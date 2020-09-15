В Новокузнецке 3-летняя девочка пропала после отдыха на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке 3-летняя девочка пропала после семейного отдыха на природе. Ее отправила домой вместе со своей знакомой мать, но до места назначения ребенок не дошел.

Около девяти вечера в полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что на улице в одиночку гуляет маленькая девочка. По указанному адресу сразу же выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Малышка не смогла объяснить, что она делает на улице и где сейчас ее родители. При этом в тот день заявлений о пропавших детях в полицию не поступало.

Девочку отвезли в полицейский отдел, а затем через заведующих детских садов узнали имя малышки и адрес проживания. Когда в отдел пригласили 30-летнюю мать девочки, выяснилось, что та накануне вместе со знакомыми жарила шашлыки на природе. Когда дочка устала, женщина отправила ее домой вместе с подругой и ее детьми, но до дома ребенок не дошел и заблудился в городе.

- Полицейские составили в отношении новокузнечанки протокол. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Девочку сотрудники полиции передали ее маме.