В Кузбассе начальник разреза осужден за коммерческий подкуп Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе осудили начальника одного из угольных разрезов. Мужчину уличили в коммерческом подкупе с использованием служебного положения.

Занимая высокий пост, руководитель предприятия незаконно утвердил табель рабочего времени сотрудника, куда заносились ложные данные о его посещаемости. Таким образом, человек просто отсутствовал на работе, но зарплату получал. А взамен на это чинил начальнику его личный автомобиль.

Кроме того, руководитель разреза договорился с другим работником – машинистом конвейера - о хищении денег, принадлежавших угольному предприятию. Сообщник, переведенный на другой участок, должен был приходить на старое место работы, расписываться в журнале регистрации и инструктажей, а также журнале приемки - сдачи смены, и на основании утвержденных начальником табелей получать зарплату. Ее начальник разреза и подчиненный делили между собой.

В итоге, когда все эти подробности вскрылись, против мужчины возбудили уголовное дело. Беловский городской суд признал его виновным и оштрафовал на 160 тысяч рублей. Также два года ему нельзя заниматься деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.

-Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, - рассказали в УФССП России по кемеровской области. - Штраф был выплачен в полном объеме.