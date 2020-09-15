Мобильный прививочный пункт заработал в Кемерове Фото: Олег ЗОЛОТО

Пройти бесплатную вакцинацию и при этом не обращаться в поликлинику могут все желающие сделать это кемеровчане. В областном центре заработал мобильный прививочный пункт,

Для того, чтобы получить прививку от гриппа, нужно прийти с удостоверяющим личность документом и медицинским полисом к месту, где находится мобильный прививочный пункт. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.

- Вакцинация проводится российской сертифицированной вакциной, прошедшей все степени контроля «Совигрипп» и «Флю-М». После введения вакцины стойкий иммунитет на один год вырабатывается через 14 дней, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Напомним, с 1 сентября, когда стартовала прививочная кампания от гриппа, вакцину получили 121 тысячи человек. Из них более 53 тысяч - дети.