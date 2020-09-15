Перед отопительным сезоном на Юргинской ТЭЦ нашли 84 нарушения. Фото: Пресс-служба Юрмаша

На Юргинской ТЭЦ в преддверии отопительного сезона нашли сразу 84 нарушения. Они были выявлены в ходе проверки Ростехнадзора.

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора с 10 августа по 4 сентября провели внеплановую проверку на ООО «Юргинская ТЭЦ». В результате были выявлены 84 нарушения, которые касались эксплуатации объектов теплоэнергетики, в том числе опасных производственных объектов, и электроустановок. В частности, не были проведены экспертизы промышленной безопасности по истечении срока службы оборудования под давлением (котлы, подогреватели высокого давления, паропроводы); технических устройств и оборудования химического цеха; не проведен текущий ремонт электрооборудования.

Кроме того, при проверке ремонтного цеха, который считается опасным производственным объектом, было обнаружено, что не назначены ответственные специалисты и персонал, обслуживающий подъемные сооружения. Два мостовых крана эксплуатировались без положительного заключения экспертизы промбезопасности. Также не были проведены комплексные обследования рельсовых путей и технические освидетельствования мостовых кранов.

В результате Ростехнадзор и Юргинский городской суд временно приостановили работу мостовых кранов на 30 суток.

- По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений, - сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора. - Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностных лиц ООО «Юргинская ТЭЦ».