Почти 30 случаев коронавируса выявлено в школах Кузбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах Кузбасса с начала учебного года выявлено около 30 случаев коронавируса. В числе заболевших есть и ученики, и преподаватели.

На данный момент инфекцию обнаружили в 19 школах.

- Из 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в школах COVID-19 зарегистрирован у семи школьников, 15 человек из преподавательского состава и пяти сотрудников образовательных учреждений. За последние сутки - один учащийся, три учителя и два сотрудника общеобразовательного учреждения, - сообщил в понедельник, 14 сентября, Интерфакс со ссылкой на региональный минздрав.

Последние случаи заболевания коронавирусом в учебных коллективах были зафиксированы в Прокопьевске, Яйском муниципальном округе и Таштагольском районе.

Напомним, что по состоянию на 15 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек. 148 пациентов выписаны из больниц, еще четверо скончались. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 7935 человек, 5847 человек выздоровели, 74 скончались. Под наблюдением врачей остаются 2014 пациентов, еще 2016 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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