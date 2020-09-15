На Кузбасс надвигаются грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбасс в четверг, 16 сентября, придут грозы. Об этом сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается +5… +10 градусов, днем воздух прогреется до +20… +25. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, ночью усиливаясь до 17 метров, а днем до 5-10. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночь пройдет преимущественно без осадков, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы.

В Кемерове ночью 16 сентября столбики термометров покажут +6… +8 градусов, днем температура будет находиться на отметках +21… +23. Южный ветер днем будет достигать скорости 5-10 метров в секунду, а ночью - 13 метров. Как и в целом по области, будет наблюдаться переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.

- 16 сентября в большинстве районов Кемеровской области ожидается высокая пожароопасность - 4-й класс горимости, - добавили в Кемеровском гидрометцентре.

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