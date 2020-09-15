Следком Кузбасса прокомментировал сообщение о найденных в мусоре частях тела Фото: Кирилл ЧАЩИН

В региональном Следственном комитете прокомментировали сообщение в соцсетях о якобы обнаруженных в мусорном контейнере частях расчлененного трупа.

Утром 15 сентября в социальных сетях появились фотографии, опубликованные очевидцами из Междуреченска. Они утверждали, будто снимки сделаны возле одного из многоэтажных домов, где обнаружены останки человека. Точнее - фрагменты расчлененного трупа - того самого, который ранее обнаружили в реке Уса.

- Никакого тела или его фрагментов во дворе дома найдено не было, - так опровергли сообщение в социальных сетях в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, 11 сентября в реке Уса в Междуреченске один из местных жителей действительно заметил расчлененное тело человека и сообщил об этом в полицию. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства его смерти.

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