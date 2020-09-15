В Кемерове поймали поджигателя автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове поймали поджигателя автомобилей. За содеянное мужчине грозит реальный тюремный срок.

В отдел полиции Рудничного района обратился 27-летний горожанин и сообщил о поджоге его автомобиля Datsun on-Do. Как выяснилось, он припарковал иномарку во дворе многоквартирного дома, а ночью увидел, что она охвачена огнем. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей - у машины полностью выгорел моторный отсек, повреждены салон и колеса.

Полицейские, обследовав место происшествия, заключили, что причиной был поджог. А некоторое время спустя был задержан и сам предполагаемый поджигатель. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он пояснил, что поджег машину горожанина из ревности к бывшей девушке, с которой на тот момент стал общаться потерпевший.

- При работе с задержанным полицейские установили его причастность еще к одному автоподжогу. В августе текущего года он поджег Toyota Corolla, причинив владельцу ущерб в размере 15 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.