Кузбассовец замуровал соседей в квартире, заварив входные двери Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Кузбассе мужчина замуровал собственных соседей в их квартире, заварив входные двери. Выбраться из плена попыталась хозяйка жилища, но сорвалась с балкона и упала.

Инцидент произошел в Березовском. По версии следствия, в мае прошлого года 37-летний мужчина, взяв сварочный аппарат, заварил у соседей входной замок на входной двери. Сначала хозяйка квартиры и ее сожитель просили их выпустить, затем 39-летняя женщина решила освободиться самостоятельно. Для этого она связала простыни, чтобы спуститься вниз через балкон, но не удержалась и упала с высоты третьего этажа. В это время мужчина все же смог выбить двери и выбраться наружу.

В это же время очевидцы происходящего вызвали полицию и бригаду медиков, которые и отвезли в больницу пострадавшую.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. Следователю мужчина рассказал, что накануне он пустил соседку переночевать. А когда она ушла, то обнаружил, что пропал фотоаппарат. При этом женщина утверждала, что не брала его вещь. В правоохранительные органы он по данному факту обращаться не стал, решил проучить соседей, заварив им входные двери, - рассказали подробности в СУ СКР по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил мужчине три года лишения свободы условно.