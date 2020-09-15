Как кузбассовцам старше 65 лет получить больничный на самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти рассказали, как кузбассовцы старше 65 лет, которым с 17 по 30 сентября предписано находиться на самоизоляции, могут получить больничный лист.

Прежде всего о необходимости в ближайшие две недели находиться на самоизоляции сотрудников в возрасте 65 лет и старше должен предупредить работодатель. После этого ему необходимо составить список таких сотрудников и отправить его в территориальный Фонд социального страхования.

- На основании этих данных оформляется электронный больничный лист на весь период самоизоляции, - сообщает оперативный штаб области. - В случае, если период самоизоляции для людей от 65 лет и старше будет продлен, срок больничного продлевается автоматически.

Непосредственно в поликлинику за получением больничного листа обращаться не нужно. Листки нетрудоспособности на период самоизоляции предоставляются в электронном виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе для пожилых людей ввели режим самоизоляции

В Кузбассе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Он будет действовать с 15 по 30 сентября, сообщает оперштаб области. (подробности)