Полиция прокомментировала ДТП с участием патрульного автомобиля Фото: Иван ВИСЛОВ

Один из сотрудников полиции получил травмы в ДТП, которое случилось вечером 15 сентября. Подробности случившегося сообщили в полиции.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием патрульного автомобиля и автобуса, которое произошло в Новокузнецком районе, пока устанавливаются. Первые же подробности случившегося сообщает полиция кузбасса.

- ДТП произошло 15 сентября около 20:30 на третьем километре автодороги «Новокузнецк– Осинники». В результате столкновения служебного автомобиля ГИБДД ВАЗ-2112 и автобуса «Хендэ» пострадал сотрудник полиции, - отметили в ведомстве.

Также на данный момент известно, что никто из пассажиров автобуса, который принадлежит одной из угольных компаний региона, не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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