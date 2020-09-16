В Кузбассе закрыли мост из-за ДТП. ФОТО: пресс-центр Междуреченска

В Междуреченском городском округе произошло ЧП. Здесь из-за грузовика с углем пришлось перекрывать мост.

Чрезвычайное происшествие случилось днем 15 сентября. Как рассказали в пресс-службе администрации города Междуреченска, грузовик, который перевозил уголь, повредил часть понтонного моста через реку Томь в районе поселка Майзасс.

Мосту требуется серьезный ремонт, и на время работ движение по мосту будет ограничено. Здесь временно смогут проезжать только легковые автомобили. Специалисты уже приступили к ремонту моста.

- Ограничения будут действовать ориентировочно до 19-го сентября. Автобус №12, следующий от железнодорожного вокзала до поселка Майзасс, будет останавливаться у переправы, - сообщили в пресс-центре Междуреченска.

Кузбассовцев, направляющихся в этом направлении, просят учитывать ремонт на мосту.