В Кузбассе водоснабжающая компания оставила работников без зарплаты Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе водоснабжающая компания задолжала своим работникам крупную сумму по заработной плате. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Предприятие, которое занималось очистков воды для питьевых и промышленных нужд в Мысках, задолжала 31 сотруднику в общей сложности 700 тысяч рублей. Долг перед каждым работником составляя от 10 до 78 тысяч рублей.

Люди, которые длительное время не получали заработную плату, вынуждены были обратиться в комиссию по трудовым спорам. Их требования были удовлетворены, после чего в отделение судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании с предприятия задолженности.

Руководство организации они ознакомили с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного погашения долга и мерами принудительного взыскания. Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

-Задолженность была взыскана в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.