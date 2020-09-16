В Новокузнецк запустят новые авиарейсы из Омска и Тюмени Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецк запускаются авиарейсы по двум новым направлениям. Перевозчик - компания Utair - начнет полеты с 26 октября.

Как сообщили в пресс-службе компании, до Новокузнецка будет запущен прямой рейс из Омска, а также рейс из Тюмени с короткой пересадкой в Омске.

Рейсы из Омска будут выполняться самолетами ATR-72 на 70 пассажиров по понедельникам и субботам. Стоимость билетов начинается с 1842 рублей. Добраться из Омска до Новокузнецка можно будет за 2 часа 20 минут, а из Тюмени - за 4,5 часа с 50-минутной пересадкой.

- Мы хотим помочь людям быстро и недорого путешествовать по России, минуя Москву. Уверены, новый рейс в зимнем расписании будет востребован и у бизнес-путешественников, и у туристов, которые смогут всего за пару часов добраться от Новокузнецка до одного из самых известных горнолыжных курортов России - Шерегеша, - рассказал президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.