Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 16 сентября. Как стало известно, умерли еще четыре пациента.

Согласно предоставленным данным, один из ранее заболевших, мужчина 1952 рождения, был из Киселевска. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1939 года рождения из Новокузнецка и мужчины 1954 года рождения из Прокопьевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1958 года рождения из Таштагола двусторонняя полисегментарная пневмония. протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего за минувшие сутки заболели 125 человек, выздоровели 98 пациентов.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2037 больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 1960 человек.