Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 8 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 8000 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на утро 16 сентября диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 125 жителям. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших достигло 8060 человек.

Также стало известно, что 98 человек выздоровели - их тесты показали отрицательные результаты, они вернулись домой. Общее число выздоровевших с середины марта составляет 5945 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки скончались еще четыре пациента, сообщает оперштаб области. У мужчины 1952 года рождения из Киселевска двустороннюю полисегментарную пневмонию осложнила сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1939 года рождения из Новокузнецка причина смерти та же - двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина 1954 года рождения из Прокопьевска тоже скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии. У мужчины 1958 года рождения из Таштагола двусторонней полисегментарной пневмонии сопутствовала патология сердечно-сосудистой системы. Общее число умерших достигло 78 человек.

Продолжают лечение в больницах 2037 пациентов. Еще 1960 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.