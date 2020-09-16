В каких городах Кузбасса обнаружены новые случаи коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный межведомственный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом. На утро 16 сентября инфекция зафиксирована сразу в 20 городах и районах области.

- За сутки в Кузбассе выявлены 125 новых случаев: Анжеро-Судженск - 26, Новокузнецк - 17, Междуреченск - 15, Березовский - 14, Прокопьевск - 12, Белово - девять, Кемерово - семь, Топкинский муниципальный округ - четыре, по три - Киселевск, Яйский и Яшкинский районы, по два - Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Кемеровский муниципальный округ. Еще по одному случаю зафиксировано в Калтане, Осинниках, Беловском, Мариинском, Прокопьевском районах и Гурьевском муниципальном округе, - рассказали в штабе.

Также за сутки 98 человек выздоровели, четверо скончались. В стационарах продолжают получать лечение 2037 пациентов, 1960 человек находится на 14-дневной изоляции.