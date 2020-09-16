Анжеро-Судженск стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Анжеро-Судженск возглавил суточную сводку по ситуации с коронавирусной инфекцией, которую предоставил оперативный штаб области. Вторым по числу заболевших стал Новокузнецк.

- За сутки в Кузбассе выявлены 125 новых случаев: Анжеро-Судженск - 26, Новокузнецк - 17, Междуреченск - 15, Березовский - 14, Прокопьевск - 12, Белово - девять, Кемерово - семь, Топкинский муниципальный округ - четыре, по три - Киселевск, Яйский и Яшкинский районы, по два - Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Кемеровский муниципальный округ. Еще по одному случаю зафиксировано в Калтане, Осинниках, Беловском, Мариинском, Прокопьевском районах и Гурьевском муниципальном округе, - рассказал оперштаб.

Также за сутки выздоровели 98 пациентов, скончались еще четверо, медицинскую помощь получают 2037 человек, 1960 остаются на обязательной двухнедельной изоляции.