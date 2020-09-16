Кемеровчане выстроились в гигантскую очередь на вакцинацию Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Жители Кемерова выстроились в гигантскую очередь на бесплатную вакцинацию от гриппа. В городе начал работу мобильный прививочный пункт.

Утром 16 сентября у «Променада-3» на проспекте Ленина было оживленно - люди выстраивались в очередь, чтобы поставить прививку от гриппа в преддверии сезона простуд.

Как сообщили в администрации города, запустить в работу мобильные прививочные пункты было решено для того, чтобы сделать вакцинацию доступней для жителей.

На месте горожанам раздают листовки с информацией о гриппе и его профилактике Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Для того чтобы получить прививку от гриппа, нужно прийти с удостоверяющим личность документом и медицинским полисом к месту, где находится мобильный прививочный пункт. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.

- Для проведения вакцинации Министерство здравоохранения РФ закупает и направляет в регионы вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», рекомендованные ВОЗ в качестве профилактики гриппа типа А и типа В. Кроме того, иммунная защита поможет избежать наложения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в мэрии.

Передвижные пункты вакцинации будут работать с понедельника по субботу включительно до конца сентября. Пройти бесплатную вакцинацию можно на площадке у ТРК «Променад-3» ежедневно, с 11.00 до 17.00, с 15 по 19 сентября включительно.