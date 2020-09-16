В Кемерове тепловоз раздавил спящего мужчину Фото: Мария АНАНОВА

В Кемерове тепловоз раздавил мужчину, который заснул на железнодорожных путях. Инцидент произошел в Кировском районе города.

В ночь на среду, 16 сентября, в дежурную часть Кузбасского ЛУ МВД поступило сообщение о травмировании мужчины на железной дороге. Трагедия произошла на железнодорожном переезде Птичник. По прибытии на место полицейские выяснили, что машинист тепловоза заметил на путях лежащего человека и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

- Погибший - 41-летний житель Кемерова - спал в железнодорожной колее и, предположительно, находился в состоянии опьянения, - уточнили в ведомстве.

Специалисты линейного управления добавили, что с начала года в зоне их оперативного внимания подвижным составом было травмировано 15 человек, 10 из них погибли.