Совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Следком РФ, Вячелав Вишгневский проходит фигурантом уголовного дела по даче взятки организованной преступной группе, которую возглавляла бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова. В нее же входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По версии следствия, Вишневский в 2013-2014 годах передал Комковой и ее сообщникам семь миллионов рублей за то, чтобы не предпринимались никакие меры по строительному и пожарному надзору при реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни» в Кемерове. Это позволило окончить работы без разрешения, а также с нарушениями проекта, предусматривающего установку автоматических систем пожаротушения на этажах. Попросту говоря, их просто не было.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в марте 2018 года Фото: Кирилл ЧАЩИН

-В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети, - сообщили в пресс-службе СКР России.

После пожара Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года обвиняемого Вишневского задержали правоохранительные органы Польши, а в марте 2020 он был экстрадирован в Россию.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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