Кузбассовцев предупредили о распространении птичьего гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Кузбасса предупреждают о распространении птичьего гриппа. О вспышке заболевания в ряде регионов и возможном ухудшении ситуации по нему сообщил Россельхознадзор.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу рассказали, что в четырех регионах зафиксированы очаги высокопатогенного гриппа птиц - это Омская (24 неблагополучных очага), Тюменская (9 очагов), Челябинская (3 очага) и Курганская (3 неблагополучных очага) области. Из-за сезонной миграции перелетных птиц возможно ухудшение эпизоотической ситуации по заболеванию.

В связи с этим эксперты напоминают жителям Кузбасса о необходимости мер профилактики. Так, не следует хранить сырое мясо птицы и яйца с продуктами, которые не подвергаются тепловой обработке - хлебом, сыром, колбасой, кондитерскими изделиями и тому подобным. Покупать их нужно в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Употреблять мясо птицы и яйца нужно строго после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100 градусов.

Также следует исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки). Необходимо избегать контакта с птицей с подозрением на болезнь или мертвой.