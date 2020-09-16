В Кузбассе школьница отобрала чужой телефон, сдала в ломбард и купила наркотики Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе 15-летняя школьница предстанет перед судом за то, что украла телефон у своей знакомой. Чужую вещь она сдала в ломбард и купила наркотики.

По версии следствия, в январе обвиняемая потребовала у своей 14-летней знакомой телефон, обвинив девочку в распространении некоей ложной информации. Та отказалась, и тогда школьница силой отобрала гаджет, после чего скрылась. Чужое имущество она сдала в ломбард, а на вырученные деньги приобрела наркотические средства, которые с подругами употребила. Ранее подросток попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, состояла на профилактическом учете.

Пострадавшая же девочка рассказала о произошедшем в семье, и родственники обратились в полицию.

-В органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - рассказали в СУ СКР по кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.